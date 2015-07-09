Беспроигрышная лотерея от Sport Life! Разыгрываем миллион каждый день!!!

Абонемент в фитнес-клуб — это путевка в новую счастливую жизнь. А если к этой путевке добавить еще и миллион, то жизнь, определенно, станет сказкой! Приходите в Sport Life за сказкой: ежедневно в наших клубах разыгрывается миллион среди клиентов!

Выиграть миллион легко! Можно прийти поплавать в один из 80 ультрасовременных бассейнов и стать обладателем миллиона. Чтобы увеличить шансы на выигрыш, приходите всей семьей, ведь бассейнов хватит для всех! Плаваете профессионально — вам на дорожки олимпийского бассейна. Хотите научиться плавать — вперед на занятия в спортивный бассейн. Мечтаете вырастить олимпийского чемпиона — записываем малышей на тренировки в детских бассейнах. Беспокоитесь о здоровье крохи с первых дней жизни — приучаем к воде в наших грудничковых бассейнах!

Миллион от Sport Life — это тяжкий труд … тяжкий труд в 120 тренажерных залах! Мы миллион просто так не отдадим! Нужно заниматься кардио на беговой дорожке, прорабатывать рельеф на машине Смитта, даже можно в зоне сross-training тренироваться! 55 000 м2 для фитнеса и 800 дипломированных тренеров — вот кто поможет вам выиграть миллион!

Миллион — это реально много, так же много, как и групповых тренировок в наших фитнес-клубах. Чем больше разнообразных фитнес-программ, тем радостнее лица наших клиентов! В студиях Sport Life проводится 350 видов групповых тренировок на любой вкус: ультрасовременный сайкл и TRX, оздоровительный пилатес и стретчинг, заводная Zumba и аквамарафоны, высокоинтенсивные тренинги и боевые программы, и еще множество эффективных программ.

Миллион — это большая ответственность и повод для беспокойства, как ни крути. Так что релаксировать и готовиться к такому богатству нужно заранее, так сказать, наперед. Тем более миллион может настигнуть вас в самом неожиданном месте, к примеру, в любом из 40 наших wellness-центров! А вы — бах и уже готовы к такой ответственности) Только в наших хаммамах, соляных пещерах, джакузи, массажных кабинетах и салонах красоты вы начнете подготавливаться к жизни миллионера. Ведь Sport Life знает секрет идеального релакса!

Приходите к нам в клубы прямо сегодня! А вдруг удача улыбнется именно вам?! А чтобы перестраховаться, забронируйте абонемент. Удачи!!!

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