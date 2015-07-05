Заупокойная молитва в годовщину смерти Блаженнейшего Митрополита Владимира

В воскресенье, 5 июля 2015 года, в годовщину смерти Блаженнейшего Митрополита Владимира, в 8:30 в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры (ул. Лаврская, 15), состоится Божественная литургия и заупокойная молитва. Литургию совершает Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

После будет отслужена заупокойная панихида и освящение надгробного памятника на месте захоронения митрополита Владимира - у колокольни храма Рождества Богородицы, что на Дальних пещерах Киево-Печерской Лавры.

Приглашаем в Киево-Печерскую Лавру для совершения молитвы за упокой души Блаженнейшего Владимира - Митрополита Киевского и всея Украины.

Контактный телефон: 255-12-04 (дежурный административного корпуса Киевской Митрополии УПЦ).