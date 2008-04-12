Нашли тела семи погибших членов экипажа Ан-32 (подробности катастрофы)

Обнаружены тела семи погибших членов экипажа Ан-32, который разбился в кишиневском аэропорту.

Как сообщает информационное агентство Молдовы “БАСА-Пресс”, по данным центральной диспетчерской аэропорта, экипаж самолета состоял из троих граждан Республики Молдова и пяти граждан Украины.

В частности, к 08.00 по-местному времени было обнаружено и извлечено из обломков шесть тел погибших. Еще один труп был обнаружен под самолетом, для его извлечения необходим крупный подъемный кран.

Грузовой самолет Ан-32, принадлежавший суданской компании Kata Air Transport, упал в вчера вечером в Международном кишиневском аэропорту. На борту судна находилось восемь членов экипажа.

Как сообщается в пресс-релизе Министерства внутренних дел Молдовы, самолет, перевозивший 2,3 тонны растительного масла, осуществлял перелет по маршруту Кишинев – Хартум (Судан) через Анталию (Турция).

В 22.02 самолет взлетел с полосы аэропорта. После этого диспетчер контрольной башни „Moldatsa” получил от экипажа информацию о неисправности бортового оборудования. Командир судна принял решение вернуться в аэропорт и в 22.13 диспетчер дал разрешение на посадку.

Как уточняется в сообщении МВД, самолет взорвался при попытке совершить посадку, задев крылом объекты навигации, находившиеся возле взлетно-посадочной полосы.