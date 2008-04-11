Будет ли существовать государство Россия после ее вступления в СЕАТО

В распоряжение автора попала “полная запись” якобы конфиденциального разговора между президентом РФ ВВП и его американским коллегой ДжБ в Бухаресте.

ВВП. Ты же понимаешь, Джордж, что Украина – это даже не государство! Что такое Украина? Часть ее территорий – это Восточная Европа, а часть, и значительная, подаренная нами!" Если Украину все-таки примут в НАТО, это государство просто прекратит существование.

ДжБ. Ю андерстенд, май диар, Россия – это уже даже не государство, это жалкие остатки того, что было до 1991 года...

Часть территорий убежала от Раши, как черт от ладана. Целых четырнадцать ранее заграбастанных республик. В том числе и Украина. Что характерно, никто в Юкрейн о том не жалеет. И вспоминают при этом, что довольно много территорий были „подарены” Украиной России – Курская область, половина Воронежской, Кубань... Был я у них недавно, рассказывали…

Даже „братская” Беларусь все время жалуется, что с газом Россия надалбливает ее абсолютно не по-братски.

А все ваши „нацмены”, что остались пока еще в составе России, спят и видят, как бы направиться куда подальше вслед за грузинами, эстонцами, узбеками и Молдовой. Правда, майн либер Вальдемар, чеченцев вы почти всех истребили, теперь некому там от вас отделяться. Но у них по десять детей рождается, скоро возобновят количество – и таки покинет Ичкерия „братских народов союз вековой”.

А там, гляди, и татары потянутся. Видимо, Казань не забыли и „сирот казанских”. Энергоносителей потомкам Батыя хватит, чтобы жить безбедно.

И друг степей калмык, и в настоящее время дикий тунгус, и мордва с чувашами, и ингуши с дагестанцами – все же любят титульную нацию вашу по самое „не магу”. За исключительную терпимость к другим национальностям, мудрость, вежливость и уважение.

Подождут еще немного, пока естественный процесс уменьшения пьяного „чисто российского” населения достигнет апогея – и уйдут, Володя, все те народы прочь из опустелой федерации.

Далекий Восток, Вовочка, вы уже потеряли. Ты же сам границы китайцам открыл – так их уже в пять раз там больше, чем россиян. По факту – Китай уже, а не Россия. Сахалин с Курилами – те уже, считай, японские.

Следовательно, когда Россию все-таки примут в СЕАТО, остатки этого государства просто прекратят существование.

Подслушивал Николай Писарчук