Взрыв под Новобогдановкой: ранены трое МЧСников

На 275-й артиллерийской базе ракет и боеприпасов Министерства обороны вблизи села Новобогдановка Мелитопольского района Запорожской области трое пиротехников Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в результате взрыва получили легкие ранения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, чрезвычайное событие произошло сегодня в 12.22.

Во время разгрузки ящиков с взрывателями внезапно произошел самоподрыв одной из цинковых коробок, в результате чего от разлета ее металлических кусков получили легкие ранения мягких тканей конечностей трое пиротехников Сводного пиротехнического отряда МЧС - капитан, прапорщик и старший сержант службы гражданской защиты.

Пострадавшим пиротехникам была немедленно оказана первичная медицинская помощь, их доставили в больницу. Угрозы их жизни и здоровью нет.

Обстоятельства инцидента расследует специальная комиссия МЧС. Во время выполнения работ по ликвидации боеприпасов на 275-й АБРБ принимаются жесткие меры безопасности личного состава. Самые опасные работы выполняются исключительно высококвалифицированными и опытными специалистами, имеющими значительный опыт разминирования и работающими в средствах защиты.

В результате внештатного события угрозы для населения прилегающих населенных пунктов не было.