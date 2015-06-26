"Фонд обороны страны" на выставке-форуме "Народная оборона" презентует мобильную казарму

«Фонд обороны страны» на интерактивной выставке-форуме «Народная оборона», который состоится 26 и 27 июня на территории "Мистецького Арсенала" (г. Киев, ул. Лаврская, 10-12), представляет инновационную разработку для потребностей украинской армии – мобильную казарму.

Уникальная разработка украинских волонтеров и производителей соответствует стандартам штабов армий НАТО и позволяет украинским военным быстро разворачивать комфортабельные полевые базы непосредственно в зоне боевых действий.

Справка:

Передвижная казарма для военных - совместный проект «Фонда обороны страны» и компании NewArk. Это мобильный трансформируемый модуль, который при транспортировке представляет собой стандартный 40-футовый контейнер. При развертывании, что даже в полевых условиях длится около 60 мин, плоскость казармы увеличивается до 65-80 м2. Передвижная казарма обеспечивает комфортные условия проживания при температуре от - 40 до + 40 С. Модуль оснащен системами водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и т. д, он может функционировать вполне автономно, или быть подключенным к существующим сетям. Конструкция позволяет перевозить все необходимое оборудование внутри модуля, что уменьшает затраты на транспортировку.

Представители «Фонда обороны страны» примут участие в следующих мероприятиях форума:

Открытие выставки «Народная оборона» (пятница, 26.06.2015, 10:00 – 10:30)

Круглый стол «Борьба с информационной интервенцией со стороны России» (пятница, 26.06.2015, 12:30 – 13:20, большой конференц-зал)

Круглый стол «Производители и технологии на службе армии» (пятница, 26.06.2015, 13:30 – 15:00, большой конференц-зал)

Сотрудничество проектных инициатив «Народная оборона и общественное Взаимодействие» (пятница, 26.06.2015, 15:00 – 19:00, большой конференц-зал)

Закрытие выставки-форума (суббота, 27.06.2015)