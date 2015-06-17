Сегодня ночью в Харьковском дельфинарии родился дельфиненок. Как говорится в сообщении ​пресс-службы​, роды были сложными и продлились почти два дня.

К ветеринарам дельфинария присоединились лучшие акушеры-гинекологи Харькова, под руководством Горбуновой-Рубан Светланы Александровны заместителя городского головы по вопросам охраны здоровья и социальной защиты населения.

Было предоставлено самое современное диагностическое оборудование. Из-за проблем с раскрытием шейки матки у самки искривило и парализовало хвост, в связи с чем проведена сложнейшая процедура стимуляции и только после этого она смогла родить. Важно отметить, что в природе подобные роды заканчиваются летальным исходом. Родить и выжить с такими осложнениями в естественных условиях невозможно.

Мама Вита уже однажды была спасена специалистами дельфинария «Немо», когда в 2007 году ее выбросило на берег Черного моря, и только благодаря высочайшему профессионализму ветеринаров - самка получила второе рождение. Три года назад Вита уже родила первенца.

Стоит отметить, что папа новорожденного, Геша тоже был спасен специалистами «Немо», когда его так же, как и Виту выбросило на берег.

Уже 10 лет содружество дельфинариев «Немо» борется, спасает жизни и помогает этим удивительным животным. Рождение дельфинов в искусственно созданных условиях считается редкостью и практически чудом. Но рождение 20-го детеныша за 10 лет существования дельфинариев «Немо», подтверждает факт того, что дельфины рождаются не только в природной морской воде - они рождаются там, где им хорошо.

В дельфинариях «Немо» созданы самые благоприятные условия для содержания морских млекопитающих. Даже в городах отдаленных от морского побережья, специалистам удалось создать условия намного лучше по качеству, чем в природной среде, в которой зачастую вода загрязнена вирусами, бактериями, канализационными стоками и нефтяными выбросами. Несмотря на атаки недоброжелателей, которые добиваются закрытия дельфинариев без природной морской воды, стоит отметить, что большинство дельфинят появилось на свет именно в таких дельфинариях.

Обычно на определение пола малыша уходит не менее месяца, но в этот раз уже удалось определить, что это мальчик. Дельфинарий объявил конкурс на лучшее имя дельфиненка.

Каждый может принять в нем участие и отправить свой вариант на почту press@nemo.ua или написать в социальных сетях