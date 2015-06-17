17 июня состоится конференция трудового коллектива ГП "Ильичевский Морской Торговый порт"

17 июня 2015 года в 14:00 во Дворце культуры г. Ильичевска ( ул.Хантадзе, 7) состоится конференция трудового коллектива ГП «Ильичевский Морской Торговый порт».

В соответствии с требованиями действующего коллективного договора ГП «ИМТП», на основании решения совместного заседания выборных органов профсоюзов порта (протокол от 02.06.2015 г. №3), с целью обсуждения важных социально-экономических вопросов, которые касаются деятельности ГП «ИМТП» и трудового коллектива, издан приказ директора порта №256 от 04.06.2015 г. о проведении 17 июня 2015 года конференции трудового коллектива ГП «ИМТП».

Комиссия вынесла на обсуждение конференции следующий проект повестки дня конференции трудового коллектива порта:

1. Ильичевский порт. Государственно-частное партнерство. Инвестиции. Стратегия. Развитие. (Докладчик Юрий Крук, директор порта).

2. Информация по ситуации, которая сложилась вокруг проведения конкурса на замещение вакантной должности руководителя ГП «ИМТП». (Докладчик Сергей Брызгалов, председатель ПРМТ ИМТП).

На конференцию трудового коллектива порта приглашены:

председатель Одесской областной государственной администрации М.Саакашвили,

народный депутат Украины В.Гуляев,

Ильичевский городской голова В.Хмельнюк,

начальник ИФ ГП АМПУ Г.Скворцов,

капитан Ильичевского морского торгового порта С.Незавитин.

По вопросам аккредитации просьба обращаться по телефону:

+380961036321

e-mail: leana511@mail.ru

Пресс-секретарь ГП «ИМТП» Елена Бачевская.