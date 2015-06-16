Оплата коммунальных услуг с EasyPay дешевле

10% от суммы возвращают на электронный кошелек зарегистрированного пользователя. Платежный сервис EasyPay - лидер по приёму online-платежей за товары и услуги от украинских потребителей, проводит антикризисную акцию для тех, кто хочет оплатить коммунальные услуги дешевле.

Только с 15 по 26 июня каждый может сделать первый платеж за коммунальные услуги на сайте easypay.ua со скидкой 10%. 10% от суммы платежа за коммунальные услуги будут возвращены на электронный кошелек зарегистрированного пользователя EasyPay. С электронного кошелька можно оплатить мобильную связь, услуги интернет-провайдеров и более 950 других услуг.

Достаточно зарегистрироваться в системе и оплатить коммунальный счет с помощью банковской карты. Оплата коммунальных услуг онлайн намного удобнее, быстрее и безопаснее. Вам не нужно идти в отделение банка, стоять в очереди и заполнять бумажные квитанции. Также сервис EasyPay представляет удобные денежные переводы с карты на карту онлайн. Переводы доступны для банковских карт всех украинских банков. Чтобы перевести деньги достаточно знать номер карты получателя.