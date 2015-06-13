К Международному Дню друзей в Киеве пройдет Фестиваль борща и кулеша

13-14 июня К Международному Дню друзей на Певчем поле в Киеве пройдет Фестиваль борща и кулеша.

Организаторы Фестиваля приглашают всех киевлян и гостей столицы присоединиться к празднованию Международного дня друзей – празднику единения, поддержки и искренних чувств. А что лучше всего может объединить друзей, чем известный на весь мир украинский борщ?

Фестиваль борща пройдет на Певчем поле в рамках выставки «Украина Европейская» и место проведения Фестиваля борща выбрано не случайно, так как именно украинский борщ - это кулинарная визитная карточка Украины в Европе.

Гости Певчего поля 13-14 июня смогут насладиться украинским борщом, казацким кулешом и другими интересными блюдами, отдохнуть на зеленых холмах, услышать шуточные украинские песни и полюбоваться цветочными композициями выставки "Украина европейская". На выставке представлены цветочные композиции, символизирующие страны, создали Совет Европы в 1949 году: Бельгию, Данию, Ирландию, Италию, Люксембург, Нидерланды, Норвегию, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Франции и Швеции.

Организаторы Фестиваля борща и кулеша подготовили для киевлян и гостей столицы настоящие кулинарные сюрпризы. Все посетители будут иметь возможность не только услышать интересные рецепты традиционного украинского борща и казацкого кулеша, которые организаторы собирали со всех уголков Украины, но и увидеть, как готовятся эти блюда и даже их попробовать.

Впервые за всю историю проведения фестивалей борща, в этом году на Певчем поле будет приготовлен клубничный борщ, ирландский борщ и настоящий казацкий кулеш. Гостям Фестиваля будут раскрыты рецепты этих блюд и секреты их приготовления.

Кроме того, организаторы удивят посетителей настоящим холодным борщом из свеклы и различными рецептами традиционного украинского борща и казацкого кулеша.

На Фестивале борща для гостей подготовлена ​​специальная (по тематике мероприятия) музыкально-развлекательная фольклорная программа, которая состоит из шутливых бытовых украинских народных песен и поговорок. К тому же, зрители услышат популярные украинские народные и популярные современные песни в необычных музыкальных обработках.

Программа Фестиваля борща и кулеша (Киев, комплекс «Певчее поле», ул. Лаврская, 21):

13 июня (суббота) - День презентации и приготовления клубничного борща

9.00 - начало работы Фестиваля

9.10 - начало музыкально-развлекательной фольклорной программы (центральная сцена)

11.00 - начало подготовки к приготовлению блюд:

- У центральной сцены устанавливаются 3 специальных огромных котла: два котла - для традиционного украинского и ирландского борщей, 1 котел - для холодного борща из свеклы.

Кроме того, будет установлена ​​специальная охлаждающую емкость для клубничного борща.

14.00 - начало активной части Фестиваля борща

Торжественное объявление открытия мероприятия. Начало приготовления блюд, а именно: в котлы наливается вода, под котлами разгораются дрова.

Ведущий мероприятия - автор фестиваля борща Юрась Красюк.

Зрители услышат подробный рассказ об идее Фестиваля борща и его целях. Кроме того, Юрась Красюк будет рассказывать зрителям рецепты приготовления и предоставлять подробные объяснения, а также делиться секретами приготовления блюд, которые, вскоре гости смогут попробовать.

Юрась Красюк предложит гостям Фестиваля непосредственно принять участие в приготовлении блюд, а именно: принять участие в различных конкурсах, связанных с приготовлением борща, а также в конкурсах, которые поднимают настроение.

Всем известно, что блюдо сделаное «с душой и с хорошим настроением» всегда выходит вкуснее:

-Кто из ребят быстрее нашинкуйте капусту

-Кто из девушек быстрее нарежет морковь

-Конкурс хозяек: какие ингредиенты закладывают в борщ, что за чем

-Казацкий, силовой конкурс среди юношей

-Викторина на разнообразие украинских борщей

- Конкурс "грядка" - сбор овощей

Победители конкурсов получат призы от организаторов Фестиваля.

17.00- гости Фестиваля смогут сделать первую пробу и почувствовать «первый вкус» всех готовых блюд.

21-00- завершение работы первого дня Фестиваля

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14 июня (воскресенье) - День приготовления кулеша

9.00 - начало работы Фестиваля

9.10 - начало музыкально-развлекательной фольклорной программы (центральная сцена)

11.00 - начало подготовки к приготовлению блюд:

- У центральной сцены устанавливаются 3 специальных огромных котла: два котла - для традиционного украинского и ирландского борщей, 1 котел - для холодного борща из свеклы. Кроме того, будет установлена ​​специальная емкость для казацкого кулеша.

14.00 - начало активных приготовлений в рамках Фестиваля борща:

Торжественное объявление открытия второго дня Фестиваля.

Начало приготовления блюд, а именно: в котлы наливается вода, под котлами разгораются дрова.

Ведущий мероприятия - автор фестиваля борща Юрась Красюк.

Зрители услышат подробный рассказ об идее Фестиваля борща и его целях. Кроме того Юрась Красюк будет рассказывать зрителям рецепты приготовления и предоставлять подробные объяснения и делиться секретами приготовления блюд, которые вскоре гости смогут попробовать.

Особый кулинар этого второго дня фестиваля - колоритный казак, который будет готовить настоящий казацкий кулеш.

Кроме того, Юрась Красюк предложит гостям Фестивалянепосредственно принять участие в приготовлении блюд, а именно: принять участие в различных конкурсах, связанных с приготовлением борща, а также в конкурсах, которые поднимают настроение. Ибо известно, что блюдо сделано «с душой и с хорошим настроением» всегда выходит вкуснее.

15.00 - Специальный конкурс Фестиваля борща и кулеша

Состоятся первые в Украине соревнования по попадания овощами в котел на меткость.

Победители соревнования и всех конкурсов второго дня Фестиваля получат призы от организаторов.

17.00- гости Фестиваля смогут сделать первую пробу и почувствовать «первый вкус» всех готовых блюд.

21-00- завершение работы Фестиваля

Подробная информация на официальном сайте Певчего поля:



и на официальных страницах в социальных сетях: https://www.facebook.com/events/413705402135863/

Дополнительная информация по тел. (098) 724-41-67