Пресс-конференция солистки Английского национального балета - украинки Екатерины Ханюковой

5 июня в 21:30 в Национальной опере Украины после выступления в балете «Дон Кихот» известная украинская балерина Екатерина Ханюкова сделает заявление для СМИ о дальнейших амбициозных планах по евроинтеграции в балете.

Спектакль проходит по инициативе Екатерины Ханюковой при поддержке руководства Национальной оперы Украины.

На представление приглашены руководство страны и столицы, звезды отечественного шоу-бизнеса и иностранные гости, в том числе руководство промышленной палаты США, послы Грузии, Армении, Италии, Китая, Великобритании.

Екатерина Ханюкова - 25-летняя известная украинская балерина, солистка английского Национального балета, финалистка ежегодного конкурса Emerging Dancer, лауреат нескольких международных наград - на конкурсе им. Сержа Лифаря, на конкурсе "Молодой балет мира", а также премии "Человек года - 2011" в номинации "деятель искусств".

Балет "Дон Кихот" создан по мотивам одноименного романа Мигеля де Сервантеса. Балет в трех действиях, музыка Людвига Минкуса, хореография Петипа и Горского. Сам Дон Кихот является второстепенным персонажем в постановке, а на первый план выведены Китри, Базиль и их история любви.

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