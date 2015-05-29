Инвестиционный форум: "Ильичевский порт. Государственно-частное партнерство. Инвестиции, стратегия, развитие"

Дата, время: 3 июня 2015, 13-00

Начало регистрации: 12-30

Место проведения: г. Одесса, ул.Пушкинская 15, гостиница «Бристоль»

Программа предусматривает:

• Приветственное слово Министра инфраструктуры А.Пивоварского

• Презентация инвестиционной стратегии развития Ильичевского порта - Ю.Крук (ГП «ИМТП»), представитель ЕY

• Организационно-правовая форма государственно-частного партнерства - О.Кифак (ЮФ «АНК»)

• Обсуждение экспертами рынка стратегии развития Ильичевского порта

К участию приглашены: Министерство инфраструктуры Украины, Комитет транспорта и связи Верховной Рады и другие органы власти, ЕБРР, EY, Делойт, эксперты морской отрасли, профсоюзы, профильные ассоциации, федерации и союзы, представители компаний Портинвест, Арселор Миттал, Метинвест, Mерск, СМА CGM, Каргилл, Кернел, Креатив, Суфле, Укрфери, Фискестранд и другие ведущие компании.

После конференции все участники приглашаются на обзорную экскурсию в Ильичевский морской торговый порт.

Аккредитация и дополнительная информация по телефону:

Руслана Приходько +38 (063) 578-70-20