Официальное открытие ХIV Международного ферросплавного Конгресса ИНФАКОН состоится в Киеве, 1 июня 2015 года

Президент отель (Конгресс-холл), Начало - 10:00

Время проведения: 1.06 - 3.06 2015

Понедельник, 1 июня 2015 года - официальное открытие Конгресса. Начало - 10:00, Президент отель (Конгресс-холл)

Вторник, 2 июня 2015 - заседание в рамках проведения мероприятия

Среда, 3 июня 2015 - Официальное закрытие Конгресса

В рамках проведения мероприятия журналистам будет предоставлена возможность живого общения с участниками конференции, в частности, Н. Барзой (председатель Международного ферросплавного Конгресса), М. Толимбековым (директор Химико-металлургического института им. Же. Абышев) , С. Грищенко ( председатель программного комитета ИНФАКОН 14) , В. Куциним (председатель правления ПАО НЗФ), П. Кравченко (глава УКРФА), С. Кудрявцевым (исполнительный директор УКРФА) и другими.

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