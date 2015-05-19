В Киеве состоится фестиваль культур народов мира OUTLOOK WORLD CULTURE FESTIVAL

23 мая в Киеве в Национальном музее имени Траса Шевченко (бульвар Т.Шевченко,12) состоится Второй ежегодный фестиваль культур народов мира OUTLOOK WORLD CULTURE FESTIVAL.

OUTLOOK WORLD CULTURE FESTIVAL - это масштабное мероприятие проекта OUTLOOK, который ежегодно проходит в Украине. Фестиваль проводится при поддержке 25-ти дипломатических миссий и посольств иностранных государств в Украине, Киевского городского главы Виталия Кличко, а также при содействии Генеральной дирекции по обслуживанию иностранных представительств. Свое участие в церемонии открытия фестиваля подтвердили 22 Чрезвычайных и Полномочных посла.

В рамках мероприятия посетители смогут ближе познакомиться с культурными особенностями народов мира: Аргентины, Бразилии, США, Турции, Гавайев, Украины, Беларуси, Азербайджана, Узбекистана, Грузии, Кыргызстана, Молдовы, Индонезии, Болгарии, Туркменистана, Мексики, Ирака, Палестины, Ливана, Пакистана, Кувейта, Судана, Казахстана, стран Африканского континента.

Всех гостей праздника ждет увлекательная и захватывающая программа! На фестивале Вы сможете зайти на огонек к гостеприимным узбекам, сделать красочное фото на парижском Монмартре или же узнать, как жили коренные жители США. Развлекать посетителей будет трогательный мим, французский художник, а заглянув в уголок Дании, Вы получите на память силуэт, кропотливо созданный "настоящим" Андерсеном.

Каждый без исключения не только полюбуется выставкой нарядов и зажигательными танцами, но и научится традиционным ремеслам народов мира, а именно: турецкому эбру, пакистанскому мехенди, арабскому макияжу, среднеазиатскому валянию из шерсти, белорусскому соломкоплетению и многим другим!

Аутентичных локаций с выставками предметов быта, текстиля и товаров домашнего обихода, ярких фотозон, где за считанные минуты вы почувствуете себя представителем другого народа, интересных атракций хватит на всех!

Также все гурманы смогут побаловать себя экзотическими лакомствами и приобрести на память сувениры из разных уголков мира.

За один день Вы совершите путешествие в более чем 30 стран!

Ждем Вас! Почувствуйте мир с нами!

Цель фестиваля - установление дружественных отношений и налаживание культурных связей между государствами. Фестиваль является важным культурно-художественным мероприятием, поскольку имеет не только развлекательный характер, но и выполняет функцию воспитания у молодых людей уважения к другим народам.

Программа фестиваля:

12-50 Встреча почетных гостей, глав дипломатических миссий, СМИ.

13-00 Церемония открытия OUTLOOK WORLD CULTURE FESTIVAL 2015:

Приглашение на сцену Чрезвычайных и Полномочных послов для совместного перерезания красной ленты (выступление организатора фестиваля, главного редактора theoutlook.com.ua Дарьи Карякиной, выступление представителя государственных структур, выступление представителя дипломатического корпуса Украины (на уровне Чрезвычайного и Полномочного Посла), торжественное разрезание торта с логотипом фестиваля).

13-20 Начало концертной программы, работают все зоны фестиваля.

13-20 - 13-40 Время интервью для СМИ.

13-40 - 14-30 Праздничный фуршет (по VIP-приглашению для Чрезвычайных и Полномочных послов и представителей государственных органов)

13-00 - 18-00 Во всех 3-х залах идут все активности Фестиваля (непрерывная концертная программа, работают все зоны мастер-классов и презентации стран, зона кухонь народов мира).

Время работы фестиваля: 13.30 – 18.00

Стоимость входного билета: 50 грн

Контакты для партнеров и аккредитации СМИ:

Организатор фестиваля: компания «OUTLOOK Project»

Тел: +38044 502 72 25; [image] +38096 972 55 48

Электронная почта: mail@theoutlook.com.ua

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