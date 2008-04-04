Херсонский губернатор приказал застолбить мусорные кучи за мэром

Председатель Херсонской областной госадминистрации Борис СИЛЕНКОВ планирует установить возле мусорников в областном центре специальные знаки с надписью: «Этот мусор принадлежит городскому председателю Херсона Владимиру САЛЬДО».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в прямом эфире местного телевидения.

По словам Б.СИЛЕНКОВА, такие знаки уже изготовляются и вскоре первые из них должны появиться возле мусорников на улицах и во дворах домов. Также губернатор отметил, что будет обеспечена надежная защита этих знаков, чтобы их не забирали от куч мусора и не уничтожали.

Такое решение председателя ОГА вызвано ненадлежащим выполнением властью Херсона его распоряжения от 24 марта «О проведении в областном центре 29 марта 2008 года субботника по санитарной очистке и благоустройству городских парков под лозунгом «Херсон – не мусорник». Херсонский горисполком не выделил надлежащего количества средств и спецтехники, что осложнило работу участников мероприятия, в частности работников облгосадминистрации и ее структурных подразделений.