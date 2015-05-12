На первом ювелирном аукционе можно будет купить золото в 100 раз дешевле

Поможем детям вместе!

Ювелирный интернет-портал Zlato.ua при поддержке КМКЯ в рамках ЮвелирЭкспоУкраина организовывает первый украинский благотворительный аукцион, на котором каждый желающий сможет купить ювелирный украшения по цене в 100 раз ниже рыночной.

СПОНСОРЫ АУКЦИОНА:

В Украине такого еще никто не видел!

Время проведения ювелирного аукциона - 16.05.2015 ровно в 16:00. Организаторы мероприятия будут рады приветствовать всех желающих помочь тяжелобольным детям. Все вырученные от продажи ювелирных украшений деньги будут переданы в благотворительную организацию «Таблеточки».

Мероприятие будет проходить в помещении ЮвелирЭкспоУкраина на сцене зоны для VIP гостей. Ведущие украинские ювелирные бренды предоставили свою продукцию в качестве лотов. Стоимость изделий будет ниже реальной в 100-200 раз. Золотые украшение можно будет купить по цене от 10 грн. за 1 грамм золота. Организаторы аукциона будут рады видеть всех, кто желает посетить выставку и поторговаться за уникальные лоты.

Выигрывает тот, кто предложит максимальную цену!

То есть, у каждого посетителя аукциона есть эксклюзивная возможность купить великолепные золотые украшения ведущих отечественных производителей по ошеломительно низкой цене!

Спасение детских жизней в ваших руках!

Участники аукциона смогут не только порадовать себя и своих близких роскошными драгоценностями по невероятно низкой цене, но и оказать помощь всем тяжелобольным детям Украины.

С нами украинские звезды!

Ведущим аукциона станет известный украинский шоумен и комментатор Тимур Мирошниченко. В мероприятии примут участие звезды украинского шоу-бизнеса, известные бизнесмены и политики.

Регистрироваться не нужно, все желающие смогут принять участие!

Участников, которые вступят в группу https://www.facebook.com/events/1839241569634184/ ждут эксклюзивные призы от спонсоров аукциона.

Полезная информация

Zlato.ua – активный член союза ювелиров Украины, самый крупный ювелирный интернет-гипермаркет. На страничках магазина представлено около 10 000 наименований ювелирных изделий, которые изготовлены ведушими европейскими и украинскими компаниями.

Сайт компании: http://www.zlato.ua

Ювелир Экспо Украина – международная ювелирная выставка, в которой принимает участие более 100 украинских и зарубежных производителей. Каждый год мероприятие посещает больше 20 тыс. человек. Выставка проходит с 14.05 по 17.05 в помещении международного центра КиевЭкспоПлаза. Адрес: г. Киев, ул. Салютная, 2-Б. Официальный сайт выставки: http://www.jewellerexpo.kiev.ua/

КМКЯ – лидером отечественного выставочного бизнеса, которая работает на украинском рынке больше 20 лет. Фирма имеет высокий профессиональный рейтинг не только в нашей стране, но и в Европе. Каждый год компания организовывает больше 50 международных и украинских выставок, в которых принимает участие более 4 тыс. респондентов. Сайт компании: http://www.kmkya.kiev.ua/

Таблеточки – фонд помощи детям, которые находятся на лечении в Киевском онкоцентре НДСБ «ОХМАТДЕТ».

Сайт организации: http://tabletochki.org/