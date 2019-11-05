12 ноября в Киеве состоится Первая международная конференция женщин-предпринимательниц "УСПЕХ В ТЕБЕ"
Это уникальное деловое событие года в Украине, которое имеет целью сплотить деловую общественность и поддержать развитие женского предпринимательства, объединить усилия женщин-предпринимательниц европейских стран к устойчивому развитию.
Участников мероприятия ожидает более 12 ТОП спикеров из числа самых успешных женщин Украины и успешных бизнесменов, которые являются признанными на международном уровне экспертами в области достижения целей, тайминга, красоты, моды и стиля, а также специально приглашенная гостья из Германии - бизнес -эксперт и успешная предпринимательница, владелица торговой марки обуви и аксессуаров.
На Конференцию приедут представительницы торгово-промышленных палат и женских бизнес ассоциаций из Германии, Литвы, Грузии и Республики Беларусь, представители партнерских торгово-промышленных палат из Украины.
Место и время проведения: 12 ноября 2019 с 10.00 до 17.00., г. Киев, PREMIERPALACEHOTEL - ул. Пушкинская, 5-7 / 29, Гранд Холл «Софиевский». Организатором мероприятия является Комитет женщин-предпринимательниц при Киевской торгово-промышленной палате при поддержке украинского-германского партнерского проекта KVP Ukraine.
Спикеры - лидеры украинского бизнеса, признанные международные эксперты, успешные бизнесмены и бизнес-леди:
Татьяна Абрамова - СЕО и основательница компании RITO - производителя трикотажной одежды.
Наталья Нетовкина (Колодницкая) - основательница бренда Ювелирный Дом ZARINA.
Татьяна Семенченко - владелица ТМ VOVK, создательница украинского бренда женской одежды.
Светлана Юлдашева - генеральный директор компании UNMOMENTO.
Елена Белолипецкая - основательница и СЕО группы компаний «ЛС ПРОФИ ГРУПП».
Корнелия Янель - немецкая тренерка, владелица торговых марок TAPODTS Fine Shoes и STUDIO MITTE.
Людмила Богуш-Данд - основательница бизнес-студии BogushTime и компании BogushTech (США).
Екатерина Малкова - совладелица TOP COSMETICS GROUP - дистрибьютора мировых брендов профессиональной косметологии и эстетической медицины.
Вячеслав Дюденко - владелец салонов «DYUDENKO art of hair» и «D2», школы профессионального мастерства парикмахеров "DYUDENKO Киев".
ЛарисаДюбина - владелица компании Art & Journey, Brand Director AgelLOC technology компании Nu Skin Enterprises.
От Конференции «УСПЕХ В ТЕБЕ» участники получат возможность расширить деловые контакты и возможности собственного бизнеса в Украине и за рубежом, ознакомятся с реальными кейсами ведения успешного бизнеса, найдут надежных деловых партнеров, обменяются опытом с отечественными коллегами и опытными практиками мира, а также помогут в развитии конструктивного сотрудничества между предпринимателями из разных стран.
Какие темы будут обсуждаться?
- Как реализовать бизнес-идею;
- Алгоритм и инструменты успеха;
- Необходимость баланса между бизнесом и личной жизнью женщины;
- Как перейти в эпоху господства индивидуальности от эпохи копирования и стандартов;
- Возможности для развития женского бизнеса в Украине;
- Тайм-менеджмент на конкретных примерах;
- Иностранные практики и успешные бизнес-кейсы.
Гостей ждут - заключительный комплимент за бокалом шампанского, сюрприз от шеф-повара ресторана Premier Hotel Kyiv, фотосеты, ценные подарки от партнеров Конференции и Спонсоров.
Детали программа и регистрация на сайте - http://uspihvtobi.com.ua, или на сайте Киевской торгово-промышленной палаты http://kiev-chamber.org.ua/uk/17/1893.html
СПЕШИТЕ! Количество участников Конференции ограничено.