Пентагон разрешает применять пытки в военное время

Во вторник, 1 апреля, Пентагон обнародовал инструкцию, которая позволяла применять к подозреваемым в терроризме жесткие методы допроса, сообщает Associated Press. В этом документе отмечалось, что в военное время власти президента страны достаточно для того, чтобы не обращать внимания на международный запрет пыток заключенных.

Директива Министерства юстиции США датирована 14 марта 2003 года. Документ давал защиту от судебного преследования тем военнослужащим, которые будут проводить дознание в отношении боевиков движения "Талибан" и членов "Аль-Каиды", содержащихся за пределами США. В инструкции указывалось, что до тех пор, пока дознаватели не указывают в протоколах свое намерение пытать допрашиваемого, они могут применять к нему "жесткие методы допроса".

В этом документе, который был написан Джоном Йу (John Yoo), вторым помощником генерального прокурора, возглавлявшим юрисконсультскую службу, говорилось, что в военное время власть президента и главнокомандующего не может ограничиваться нормами международного законодательства, которое имеет второстепенное значение по отношению к федеральным законам США.

В директиве также указывалось, что дознавателям гарантирована юридическая защита в случае, если против них будут выдвинуты обвинения как внутри страны, так и за ее пределами.

Об этой директиве, направленной Пентагону Министерством юстиции, было известно уже несколько лет, однако только теперь власти обнародовали этот документ и, таким образом, официально признали его существование.

Лента.ру