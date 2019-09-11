Пресс-брифинг «Попытки городского главы окончательно узурпировать власть в Киеве на сессии 12 сентября»

В среду, 11 сентября, в 12:30 по адресу ул. Крещатик, 36 (возле входа в здание КГГА) состоится пресс-брифинг депутатов киевского городского совета относительно реальных намерений проведения сессии городского совета, запланированной на 12 сентября. Попытки городского главы коммерциализировать решения городского совета и давление на депутатов. Причины необходимости перезагрузки городской власти. Спикеры: Гусовский Сергей Михайлович, депутат Киевского городского совета, председатель депутатской группы «Киевская команда» Сагайдак Илья Вадимович, депутат Киевского городского совета Омельченко Александр Александрович, депутат Киевского городского совета, председатель фракции "Единство"

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