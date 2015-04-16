Trade Hub Forum для закупщиков и поставщиков

24 апреля в 13.00 в инновационном пространстве Fedoriv HUB пройдет ежегодный Trade Hub Forum «Закупщики vs поставщики»,собирающий представителей крупнейших компаний Украины, предпринимателей и прессу. Основные темы: кризис доверия на рынке, дефицит оборотного капитала, перспективы экспансии в ЕС, особенности и возможности онлайн-трейдинга. Спикеры - лучшие эксперты в каждой из отраслей.

Регистрация: Анна Церковная, tserkovnaya@tradehub.com.ua, +38 067 4010345

forum.tradehub.com.ua

Trade Hub Forum в четвертый раз собирает более сотни представителей крупного бизнеса и МСБ, которые закупают и поставляют товары, услуги на онлайн и оффлайн площадках. Перечень рынков - максимально широкий, от гсм и агрокультур, сухого молока и упаковки - до офисной техники и дизайнерских услуг. Мероприятие проводится в инновационном формате: мультимедийной площадки для дискуссий, с интерактивными возможностями и социологическими опросами в реальном времени.

Возможности для журналистов:

- концентрированная информация по актуальным проблемам рынков

- возможность получить дополнительные коментарии (живой формат общения)

- большое количество новых бизнес-контактов (120 участников по предварительной регистрации)

- выход непосредственно на представителей крупных компаний, старт-апов

- пост-релизы и аналитические обзоры рынков

Аудитория:

Среди посетителей будут представители компаний: Global Spirits, Eco Consult Group, Corum, ССС-Кост Каттинг Компани, Датагруп, "Бизнес Солюшнс Груп", ФИДОБАНК, ТРДАТА Украина, CCC-Кост Каттинг Компани, Partner at Siegel, "Сайкор", Американская торговая палата в Украине, КомСервис, TOPES.EU, "Житомирский картонный комбинат", topevents, huss, WinTrade, Золотой Запас и многие другие крупнейшие компании Украины.

Основная тематика и спикеры:

Откроет Форум управляющий партнер Trade Hub Евгений Саранцов, модератор панели«Дорожная карта цифровых технологий по выходу на глобальные рынки». Он расскажет об проведенном Trade Hub исследовании торговых площадок ЕС и Азии и о том, как украинский бизнес может с их помощью открыть для себя новые рынки сбыта. Эксперты Ярина Ключковская (управляющий директор GROU) и Алексей Филановский (маркетинг-директор Prom.ua) расскажут об управлении репутацией на B2B рынках, рисках и структуре репутации.

На второй панели, «Экспансия в ЕС», Сергей Карандин, партнер компании по управлению экспортом Abbottpm (London) и ассоциированный партнёр Petra Consortium в Украине расскажет, как подобрать ключи к дверям ЕС. Эксперты панели Николай Палиенко (со-учредитель "УАПРОМ"), Владимир Патис, основатель компании"Эскада М" и Андрей Дресвянников, эксперт в закупках и международной торговле, приоткроют завесу над тем, как компании стать успешной на внешних рынках и как экспортерами преодолевать реально возникающие проблемы.

На панели №3 «Дефицит оборотного капитала»модератор Алексей Геращенко, бизнес-консультант, преподаватель финансовых курсов на MBA-программах kmbs подскажет, как привлечь банк в виде посредника, какие есть безресурсные инструменты финансирования, а эксперты Евгений Ромащин, (Генеральный директор Corum Group), Сергей Магдыч (руководитель департамента по работе с крупными клиентами ПУМБ), Олег Пьявка (финансовый директор торговой сети «Велика кишеня») расскажут, как решают эти проблемы в их компаниях.

О компании: Trade hub (R&D студия решений для рынка B2B) - уникальный проект, объединяющий аналитические, медиа-ресурсы, площадки для онлайн-трейдинга. Ориентирован на компании, работающие на товарных не биржевых рынках. Наша миссия - объединить игроков b2b рынка. Мы хотим создать синергию там, где раньше была только конкуренция или коммерческий интерес.

Регистрация: Анна Церковная, tserkovnaya@tradehub.com.ua, +38 067 4010345

forum.tradehub.com.ua