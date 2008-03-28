Застрелился солдат, который 2 дня назад сбежал с оружием из воинской части

Солдат Иван Романюк, который два дня назад с оружием покинул место несения караульной службы, наложил на себя руки.

Как сообщили УНИАН в управлении пресс-службы Министерства обороны, по данным предварительного расследования, в ночь с 27 на 28 марта военнослужащим отдельной механизированной бригады 13-го армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ был выявлен факт проникновения неизвестного лица в помещение солдатской чайной.

На место сразу же были вызваны начальник штаба части, дежурный части с двумя патрульными, часовые внутреннего караула и работница солдатской чайной. Силами военнослужащих части помещение солдатской чайной было заблокировано.

Во время проверки солдатской чайной на наличие посторонних лиц в холодильном шкафу подсобного помещения прозвучала короткая автоматная очередь из трех выстрелов. Военнослужащие, которые проверяли солдатскую чайную, сразу же покинули помещение, но продолжали его блокирование до прибытия спецподразделения Воинской службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины.

На место происшествия также немедленно прибыли представители МВД Украины, СБУ, военной прокуратуры Луцкого гарнизона, Государственной пограничной службы Украины.

В течение часа никаких действий со стороны неизвестного лица не наблюдалось.

Оценив ситуацию и возможную угрозу, представители спецподразделений МВД Украины и Воинской службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины проникли в помещение солдатской чайной и в подсобном помещении обнаружили тело военнослужащего срочной службы отдельной механизированной бригады 13-го армейского корпуса Сухопутных войск ВС Украины солдата И.Романюка.

Сейчас на месте происшествия работают следственные бригады Воинской службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины, МВД и военной прокуратуры.

Также на месте происшествия работает оперативная группа во главе с первым заместителем начальника Генерального штаба ВСУ генерал-полковником Николаем ЦИЦЮРСКИМ.

Как сообщал УНИАН, 26 марта в Волынской области во время несения караульной службы покинул с оружием место несения службы военнослужащий срочной службы отдельной механизированной бригады 13-го армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ солдат И.Романюк.

Самовольное оставление поста военнослужащим обнаружил начальник караула. На месте несения службы солдат Иван Р. оставил каску, бронежилет и через сломанное им ограждение поста скрылся с автоматом Калашникова.

Начальник Владимир-Волынского гарнизона объявил проведение операции “Кольцо”, были оповещены местные органы МВД, СБУ и Государственной пограничной службы.

По данным предварительного расследования, возможной причиной самовольного оставления поста солдатом могли стать неурядицы в отношениях с девушкой, поскольку до увольнения в запас ему оставалось прослужить около трех-четырех недель.