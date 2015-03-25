«Студенческое братство» откроет экспозицию под МОЗ Украины: факты и доказательства коррупции в Медуниверситете

26 марта 2015 в 11.00 возле входа в Министерство охраны здоровья Украины (Киев, ул. Грушевского, 7) начнется акция «Найди 10 оснований для расторжения контракта с ректором-фигурантом уголовного дела» , во время которой активисты призовут Министра Александра Квиташвили осмотреть экспозицию "выставки документов под открытым небом", которая называется «Факты и доказательства незаконного расходования миллионов гривен ректоратом медуниверситета им. Богомольца» и подписать приказ о проведении комплексной проверки и отстранение всех фигурантов уголовного дела.

Организатор: ВМОО «Студенческое братство», осуществляет «кампанию «Нет!» коррупции в медицинских вузах» при поддержке МФ «Возрождение».

Контакты: 0950314830, 044 5618573, 0631828808.