Премьера трагикомедии «Разговор, которого не было»
26 июня в 17:45 в Киевском национальном академическом театре оперетты (г. Киев, вул. Большая Васильковская, 53/3) состоится пресс-подход, посвященный премьере спектакля «Разговор, которого не было», которая состоится в тот же день
«Мы так часто не ценим то, что имеем в жизни, отмахиваемся от проблем родных и друзей. И именно тогда, когда мы им нужны – нас нет рядом. Потому что мы где-то там, далеко, «варимся» в проблемах, которые на самом деле не стоят внимания. А когда внезапно умирает дорогой человек – стремимся вернуть время назад. Однако остаются лишь воспоминания...
Когда лучший друг становится ангелом-хранителем, а путешествие в прошлое – ключ к будущему... Жизненная история о настоящей мужской дружбе и человеческих ценностях. Спектакль, который учит на чужих ошибках – тонко, психологически убедительно», - говорится в аннотации к спектаклю.
Сюжет рассказывает о мужчине, который попадает в реанимацию, где у него останавливается сердце. И именно во время клинической смерти к нему приходит его товарищ Игорь, который внезапно умер от передозировки наркотиками. К чему приведет их разговор, которого не было в реальности...
Трагикомедия создана по пьесе современного драматурга, сценариста и прозаика Родиона Белецкого режиссером-постановщиком Игорем Николаевым и посвящается Александру Терехову.
Постановочная группа:
Автор: Родион Белецкий
Режиссер: Игорь Николаев
Главные роли исполняют: Максим Булгаков, Валентин Котенко
Предварительная аккредитация СМИ обязательна до 25-го июня.
Контакты:
Пресс-секретарь Ирина Небесник
тел.: +38 (099) 22 77 103
e-mail:operetta.teatr@gmail.com