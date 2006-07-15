Партия регионов приглашает на пикник к Верховной Раде

Участники акции в поддержку антикризисной коалиции приглашают желающих присоединиться к их отдыху в Мариинском парке.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии регионов.

Как говорится в сообщении пресс-службы, “участники акции приглашают всех желающих присоединиться к их отдыху, потому что, по их мнению, ничто так не сближает людей как совместный досуг”.

Пресс-служба также отмечает, что “жителям палаточного городка, который расположен в Мариинском парке, грустить не приходится”.

“Почти пять суток возле Верховной Рады живут сторонники антикризисной коалиции, в которую вошли Партия регионов, СПУ и КПУ. Одновременно с политической деятельностью (митинги, выступления) они запланировали на ближайшие три дня (начиная с субботы) насыщенную развлекательную программу. Во-первых, это конкурсы на лучшую палатку и самую опрятную территорию, что имеет целью сохранение порядка и чистоты в парке. Во-вторых, различные соревнования – шахматные и бадминтонные турниры, конкурс бардовской и походной песни, караоке, конкурс лучшего шаржевого рисунка”, - сообщает пресс-служба Партии регионов.

По ее информации, “для всех желающих здесь будут демонстрироваться кинофильмы. А настроение жителям городка и киевлянам будет поднимать музыка в лучших традициях паркового репертуара. Знакомые мелодии прозвучат в исполнении симфонического, духового и джазового оркестров”.