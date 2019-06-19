Форум «Пульс Украины» состоится 21-22 июня 2019 года в г.Киеве. Начало в 10:00. Тема нынешнего Форума: «Наши города – наше будущее».

Цель Форума, в то время, когда Европу преследует неопределенное будущее и рост антилиберализма, заключается в том, чтобы объединить, соединить и вдохновить молодых лидеров и новаторов, "генераторов идей", укрепить свой потенциал для создания, защиты и развития демократических обществ.

Участниками являются молодые политики, эксперты, общественные активисты, общественные лидеры, журналисты и предприниматели из Украины и других стран, а также доноры, дипломаты и представители международных организаций и делегаций в Украине.

Спикеры: Марианне де Би, Рафаль Дуткевич, Питер Бишоп, Джулиана Керр, Эдвард Люс, Яника Мэрило, Юрий Назаров, Илья Пономарев, Вольфганг Тоубнер, Василий Черепанин и другие.

Модераторы: Нієв Кинг, Квентин Пил

Темы Форума 2019 года:

Ключевые дебаты: «Популизм и вызовы либеральной демократии»

Политика на практике: планирование большого города в 21 веке

Жерно или конфликтная зона? Культура, идентичность и интеграция

Умные инвестиции: рабочие места, рост и устойчивое развитие

Повестку дня для грядущего поколения

Вопросы, которые будут рассмотрены:

Как можно гарантировать, что рост в городах является инклюзивным, а не разъединяющим?

Как можно сбалансировать безопасность и защиту, с одной стороны, и гражданские свободы, с другой?

Как снять напряжение между государственными органами власти и органами местного самоуправления?

Как побороть коррупцию и повысить прозрачность?

Как будущее поколение будет использовать новые инструменты и разумные инвестиции для решения старых проблем?

Рабочий язык: английский, украинский

Место проведения: Конференц-зал, Центр «Наши дети», н.Киев, просп. Павла Тычины, 28Б

Пульс Украины – ежегодный форум, проводимый в рамках проекта «Центр изучения демократии», который основан Немецко-Польско-Украинским обществом и реализуется в сотрудничестве с Европейско-Украинским центром молодежной политики при финансовой поддержке Федерального министерства иностранных дел Германии.

Более подробная информация: https://gpus-web.eu/uk/forum-pulse-of-ukraine-2019/

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