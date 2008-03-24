Поезд №86 «Симферополь-Львов» насмерть сбил мужчину
14:37, 24 марта 2008Разное
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Несчастный случай на станции "Элеваторная"
В Крыму скорый поезд №86 «Симферополь-Львов» сбил насмерть мужчину.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму, несчастный случай произошел накануне на железнодорожной станции "Элеваторная". Сообщение о случившимся поступило к спасателям от медиков.
«Скорым поездом №86 «Симферополь-Львов» был сбит мужчина, 1967 года рождения, проживающий в Красногвардийском районе Крыма», - говорится в сообщении МЧС. В результате несчастного случая мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.
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