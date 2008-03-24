Поезд №86 «Симферополь-Львов» насмерть сбил мужчину

В Крыму скорый поезд №86 «Симферополь-Львов» сбил насмерть мужчину.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму, несчастный случай произошел накануне на железнодорожной станции "Элеваторная". Сообщение о случившимся поступило к спасателям от медиков.

«Скорым поездом №86 «Симферополь-Львов» был сбит мужчина, 1967 года рождения, проживающий в Красногвардийском районе Крыма», - говорится в сообщении МЧС. В результате несчастного случая мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.