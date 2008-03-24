В Одесской области мотоциклист сбил гаишника при исполнении

В Одесской области 35-летний мотоциклист совершил в наезд 32-летнего работника Госавтоинспекции, находившегося при исполнении служебных обязанностей.

Как сообщила УНИАН руководитель пресс-службы Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Одесской облгосадминистрации Лидия ЯНКОВСКАЯ, ДТП произошло на автотрассе в Беляевском районе Одесской области.

По ее словам, мотоциклист не справился с управлением и сбил капитана милиции после того, как сотрудник ГАИ потребовал с помощью жезла и свистка остановить транспортное средство.

Оба участника ДТП травмированы и госпитализированы в Беляевскую райбольницу.