В Одесской области мотоциклист сбил гаишника при исполнении
12:47, 24 марта 2008Разное
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Оба попали в больницу
В Одесской области 35-летний мотоциклист совершил в наезд 32-летнего работника Госавтоинспекции, находившегося при исполнении служебных обязанностей.
Как сообщила УНИАН руководитель пресс-службы Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Одесской облгосадминистрации Лидия ЯНКОВСКАЯ, ДТП произошло на автотрассе в Беляевском районе Одесской области.
По ее словам, мотоциклист не справился с управлением и сбил капитана милиции после того, как сотрудник ГАИ потребовал с помощью жезла и свистка остановить транспортное средство.
Оба участника ДТП травмированы и госпитализированы в Беляевскую райбольницу.
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