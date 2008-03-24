Михаэль Шумахер финишировал третьим...

06:18, 24 марта 2008
Разное
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...да и то на мотоцикле

Семикратный чемпион мира по "Формуле-1" немец Михаэль Шумахер принял участие в традиционной мотогонке, которая ежегодно проходит в Венгрии на трассе Паннониа.

Как сообщает Autosport, 39-летний немец выиграл квалификацию, однако принял решение уйти в гонку с последней линии стартовой решетки вместе с другими гонщиками-профессионалами, Мартином Бауэром и Энди Мекло.

За 10 кругов, в течение которых продолжалась гонка, Шумахер сумел пробиться в число лидеров, проиграв в итоге только Бауэру и Мекло. Стоит отметить, что большинство из 27 участников гонки были любителями.

За гонкой наблюдали около 300 болельщиков, которые ждали, что Шумахер проведет автограф-сессию, однако немец не вышел на церемонию награждения.

Автолента

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