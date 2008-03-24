Дубы для высадки Аллеи мира в Крыму были выбраны не случайно

В Симферополе в ходе второго общегородского субботника заложили Аллею мира.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Симферопольского городского совета, аллея включает 50 дубов. «Дубы для высадки аллеи были выбраны не случайно. Дуб – это символ мудрости, вечности, мужественности», - отметила вице-мэр Симферополя Марина ЧЕРНОВА.

В посадке деревьев, помимо чиновников горсовета, приняли участие председатель крымского правительства Виктор ПЛАКИДА и почетные консулы различных стран в Симферополе.

Всего высажено 1196 деревьев и 1569 кустарников (софора, калина, туя западная, дуб, орех, ясень, можжевельник казацкий, вишня войлочная, форцизия и жасмин и т.д.), проведена обрезка 1845 деревьев и более 8560 кустарников.

В акции приняли участие 28,4 тысячи человек (в том числе 2,6 тысячи жителей частного сектора), а также работники 818 предприятий и организаций. Было задействовано 206 единиц техники.

Очищено 3014,4 тыс. кв. метров территорий, ликвидировано порядка 100 стихийных свалок, на полигон вывезено 4,2 тыс. кубометров мусора и веток.