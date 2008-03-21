На ФМ-радиостанциях украинских песен - одна из 10-20

Черновицкий областной совет предлагает Национальному совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания лишить права вещания и лицензий радио FM «Сити», радио «Люкс»-FM, радио-«Станция» и «Ретро-FM» за несоблюдение лицензионных условий относительно наполнения радиоэфира украиноязычным аудиопродуктом.

Как сообщил УНИАН депутат Черновицкого областного совета от фракции «Наша Украина» Петр КОБЕВКО, облсовет дважды обращался в Нацсовет по вопросам телерадиовещания и СНБО с просьбой обратить внимание «на иностранную интервенцию на радио» и дважды получал ответ, что на FM-радио звучит 50% украиноязычного продукта.

Депутаты этому не поверили, и создали соответствующую комиссию, которая на протяжении почти трех месяцев (с декабря прошлого года до середины февраля этого года) собственными силами проводила на Буковине мониторинг FM-эфира.

По словам П.КОБЕВКО, по результатам мониторинга было установлено, что на четырех из пяти радиостанций процент украиноязычного аудиопродукта колеблется в пределах 4-9%. Депутаты назвали лишь одну местную радиостанцию, в эфире которой больше украинской музыки.

Депутаты облсовета также считают, что в нарушении языкового законодательства в радиоэфире виноваты также отдельные должностные лица, в обязанности которых входит контроль за соблюдением радиовещателями лицензионных условий. Потому облсовет предлагает Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания признать нецелесообразным пребывание в должности своего представителя в регионе Петра ШЕГДЫ и обратить внимание на бездеятельность руководителей областного радиотелевизионного передаточного центра и Черновицкого филиала центра «Укрчастотнадзора».