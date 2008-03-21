Националисты предлагают сельсоветам заработать на памятниках Ленину

Хмельницкая областная организация Конгресса украинских националистов обратилась во все местные органы власти с просьбой активизировать работу по вопросу демонтажа коммуно-большевистской символики.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Хмельницкой областной организации КУН, обратив внимание, что вопрос с демонтажем тоталитарной символики и переименованием улиц на местах почти не решается.

В частности, хмельницкие националисты направили обращения во все сельские, поселковые и городские советы области, а это около 600 советов. В них они рекомендуют продать памятники тоталитарного прошлого.

«Предлагаем вынести вопрос организации аукциона по продаже памятников и памятных знаков Ленину и другим идолам коммунизма на обсуждение общественности, рассмотреть на заседаниях соответствующих комиссий, внести его в повестку дня ближайших сессий местных советов», - говорится в письме-обращении.

По убеждению председателя Хмельницкой облорганизации КУН Анатолия ДЕМИДА, «идолы тоталитарного режима должны послужить людям конкретным делом - организовав и проведя аукционы по их продаже, местные общины смогут использовать вырученные средства на ремонт сельских дорог, клубов, ФАПов". Он уверен, что "покупатели обязательно найдутся».