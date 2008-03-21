Грузовики смогут ездить по Киеву только ночью

Столичная власть запретила с 1 мая заезд грузового транспорта общей массой более 4,5 тонн в пределы города Киева с 7.00 час. до 20.00 час.

Об этом говорится в распоряжении Киевской городской государственной администрации “О дополнительных мерах по упорядочению движения грузового автотранспорта в городе Киеве”, текст которого обнародован на официальном веб-портале городской власти.

Решение принято с целью улучшения организации дорожного движения и его безопасности, улучшения экологического состояния и повышения пропускной способности улично-путевой сети столицы.

Распоряжением также предусматривается, что движение транзитного грузового транспорта по территории города будет осуществляться с 20.00 час. до 7.00 час. только по отдельным улицам и площадям. В соответствии с принятым решением, движение этих грузовиков разрешено по проспекту Бажана, Столичном шоссе, улице академика Заболотного, Одесской площади, Кольцевой дороге, проспекту академика Палладина, Гостомельской площади, улице Городской (на участке от площади Гостомельской к перекрестку с Гостомельским шоссе), Гостомельском шоссе, Новой дороге (Киевского городского полукольца), Минском простекте, площади Тараса Шевченко, улице Полярной, улице Богатырской, площади Тульской, проспекту Московскому, проспекту Ватутина, площади Керченской, улице Братиславской, Броварском проспекту.

Отдельным пунктом распоряжения с 1 мая запрещен въезд грузовиков общей массой свыше 4,5 тонны, а также тракторов, самоходных машин и механизмов (кроме автомобилей аварийных и оперативных служб) в центральную часть города Киева, ограниченную следующими улицами и площадями: пл. Победы – Воздухофлотский путепровод – ул. Чорновила – ул.Глубочицкая – ул. Верхний (Нижний) Вал – ул. Набережно-Крещатикская – Набережное шоссе – бульвар Дружбы народов – площадь Лыбидская – ул. Горького – ул. Саксаганського – пл.Победы.

В то же время, разрешен заезд грузового транспорта со скоропортящимся грузом в центральную часть города с 20.00 час. до 7.00 час.

Грузовым автомобилям массой свыше 4,5 тонны заезд в центр Киева может быть разрешен в безотлагательных случаях по специальным пропускам.

Кроме того, с мая введено ограничение для движения по городу большегрузого транспорта общим весом свыше 24 тонн. Так, когда температура воздуха будет достигать больше +28 градусов, движение этих машин запрещается на отдельных улицах столицы с 10.00 час. до 22.00 час. Ответственным за выполнение этого пункта распоряжения определена КК "Киевавтодор".

В то же время КП "Киевдорсервис" должен заказать и согласовать Схему маршрутного ориентирования и Схему запрещения движения грузового транспорта в период, когда температура воздуха будет превышать +28 градусов, на улично-путевой сети г. Киева и на территории Киевской области.

Во избежание загрязнения путевой сети города Главное управление контроля за благоустройством должно обеспечить постоянный контроль за организациями, осуществляющими перевозку грузовиками в городе, о недопущении высыпания и пролития на дорожное полотно улиц и дорог города сыпучих и жидких строительных материалов.

КГГА также планирует обратиться в Киевскую региональную таможню с тем, чтобы субъектам внешнеэкономической деятельности не выдавались лицензии и разрешения на открытие складов на территории столицы.

Этим распоряжениям также признаны утратившими действие отдельные пункты соответствующих распоряжений КГГА от 10 июля 2006 г. и от 18 января 2007 г.