Выборы мэра: мамам – десяточку баксов, пенсионерам – гречку, детям – Кличко…

Мнение

Эта полезная штука выборы мэра…Особенно если это выборы мэра столицы, особенно если мэром хочет стать небедный или облеченный властью человек. Это коммунизм на два месяца предвыборной кампании. Это светлое будущее сегодня. Это не тесная и прочная связь, скорее короткая, но яркая гастроль политиков со своим электоратом.

К своей преждевременной предвыборной кампании Леонид Черновецкий не готовился. Он так уверовал, что решения о досрочных выборах не будет, что он устраивает Президента, что добрую часть отпущенного ему времени на прошлой телепрограмме «Свобода» он посвятил угождению воображаемого патрона с Банковой. Он обосновывал, как нужен референдум по новой Конституции. Он, уважительно оценивая парламентскую комиссию по расследованию его злоупотреблений, межведомственную комиссию кабмина назвал «шабашем», который приходит к нему в приемную «со всякими анонимками». Но прошло пару дней - досрочные выборы мэра стали реальностью - и Леонид Михайлович включился в борьбу… Перво-наперво – последовали свежие надбавки киевлянам, по пятьдесят гривен матерям – одиночкам, по двести вдовам погибших милиционеров. В метро по утрам стали объявлять кадровый конкурс на замещение различных должностей в киевских жэках. Кадровый конкурс во время выборов - мое любимое действо. Когда-то, работая на выборах на мажоритарке, мы, объявляя такой конкурс в одном из районов округа, обошли нашего конкурента на пять тысяч голосов. Но не будем отвлекаться…

Гречку пока не носят, говорят, что раздача гречневых и сахарных пайков проходит регулярно в каких-то специальных центрах, куда пенсионер должен прийти с паспортом и зарегистрироваться. Но это ведь еще даже не официальное начало, так что боюсь, мне еще предстоит схватка с родителями, чтобы они не брали крупу от Михалыча…

Я не думаю, что глава Шевченковской райадминистрации Виктор Пилипишин публично открыл компьютерный класс, чтобы начать выборный пиар. Мелковато, к тому же у него случались акции и поинтереснее и помасштабнее. Но он, бедняга, не выдержал и заявил о своем участии в кампании еще до того, как его выдвинул глава политсилы Владимир Литвин.

Из коалиции народ тоже стал подтягиваться… Прозорливее всех оказался бютовец Михаил Поживанов, он ни минуту не сомневался в том, что выборы будут. Кругом висят его бигборды, а кто-то даже видел газетенку с его лицом на первой полосе. На второй полосе опубликовали длинный рассказ психолога, каким должен быть киевский мэр, аккурат - вылитый Михаил Александрович. Он знает, что такое Магдебурское право, много лет заявляет себя его знатоком, он сделал фонд с названием «За осознанный выбор киевлян».

Говорят, что мэром хочет стать Юрий Луценко. Это тоже хорошо, потому что уже два дня подряд после объявления выборов милиция раскрывает преступные группировки: то банду милиционеров- оборотней, работающих на Симферопольском вокзале, то УБОЗ с Одещины передал в суд дело торговцев кокаином. Даешь выборы почаще! Если среди кандидатов на должности мэров будут министры внутренних дел, города очистятся от скверны вдвое быстрее. Еще один любопытный момент. Выступая с парламентской трибуны после возвращения из Косово, где погиб украинский миротворец, Луценко попросил «от имени всего личного состава» не отзывать наших милиционеров из Косово, поскольку эту будет позором для них и МВД. Партия Регионов, не дремая, заботливо потребовала отозвать наш контингент из Косово. Луценко опомнился, и уже через пару часов дал пресс-конференцию, на которой подверг критике руководство миссии ООН за неудачно организованную операцию в Косово.

Виталия Кличко, еще одного кандидата в градоначальники, немного жалко. Он так боролся против Черновецкого, он покидал зал Киевсовета, он громко разоблачал, он принимал участие в потасовках, он верил, что может стать единым и неповторимым кандидатом от коалиции. Этим же "негодникам" были нужны только его кулаки для военных действий в Киевсовете. А может ему и повезет. Но пока в его команде не видно людей, которые помогают политикам выиграть выборы. Но Виталий решил не отставать, три дня как известно о перевыборах, он подумал – подумал, и решил провести открытый урок в средней школе.

Выборы - приятная вещь. Старшие киевляне получают пайки, киевляне среднего возраста - надежду устроиться в ЖЭК, одинокие мамы - десяточку баксов, общество – раскрытые преступления, а дети – новые компьютерные классы и Кличко на урок. А ведь это только начало…

Марина Лаптева