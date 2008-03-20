Мэр Одессы запретил передвижение грязных автомобилей по улицам города
20:01, 20 марта 2008Разное
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Уже месяц штрафуют строительные машины
|Эдуард Гурвиц
Об этом мэр сообщил на сегодняшнем заседании горисполкома, передает корреспондент УНИАН.
По словам Э.ГУРВИЦА, Одессу загрязняют не только перевозчики сыпучих грузов, «но и некоторые люди, которым безразлично, в каком состоянии находятся их транспортные средства».
Как отметил на заседании начальник муниципальной инспекции по благоустройству Валерий ЗАХАРЧЕНКО, в течение месяца сотрудники Госавтоинспекции наложили 443 взыскания на водителей, перевозивших сыпучие стройматериалы в открытом виде или проливали жидкий бетон на проезжую часть. Причем одна из фирм-прозводителей стройматериалов обязана до 1 мая восстановить дорожное покрытие на улице Промышленной, разбитое ее грузовиками.
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