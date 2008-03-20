Мэр Одессы запретил передвижение грязных автомобилей по улицам города

Городской голова Одессы Эдуард ГУРВИЦ подписал распоряжение, запрещающее передвижение грязного транспорта по улицам города.

Об этом мэр сообщил на сегодняшнем заседании горисполкома, передает корреспондент УНИАН.

По словам Э.ГУРВИЦА, Одессу загрязняют не только перевозчики сыпучих грузов, «но и некоторые люди, которым безразлично, в каком состоянии находятся их транспортные средства».

Как отметил на заседании начальник муниципальной инспекции по благоустройству Валерий ЗАХАРЧЕНКО, в течение месяца сотрудники Госавтоинспекции наложили 443 взыскания на водителей, перевозивших сыпучие стройматериалы в открытом виде или проливали жидкий бетон на проезжую часть. Причем одна из фирм-прозводителей стройматериалов обязана до 1 мая восстановить дорожное покрытие на улице Промышленной, разбитое ее грузовиками.