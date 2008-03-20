Тимошенко: перекрывать движение из-за кортежей - политическое свинство

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО запретила перекрывать дорожное движение во время проезда правительственного кортежа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«90% своей жизни я езжу без кортежей. Я их просто ненавижу. И в первый раз, когда я была премьер-министром, и второй, у меня постоянно были дискуссии с Государственным управлением охраны, что я недостаточно качественно использую все модели охраны. Поэтому я против, чтобы перекрывалось движение, потому что даже в те 10%, когда мне приходится ездить в сопровождении, я запретила перекрывать движение», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время премьер напомнила, что во всем мире первые лица государства имеют охрану. «Украина не исключение. Но создавать хаос на дорогах, перекрывать движение, чтобы люди по два часа ожидали, пока кортеж проедет, - это просто «политическое свинство», - считает Ю.ТИМОШЕНКО.