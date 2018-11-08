Volvo активизирует развитие собственной инфраструктуры обслуживания строительной и грузовой техники в Украине

Компания ООО «ЕТС» (официальный дилер дорожно-строительной техники Volvo Construction Equipment, а также официальный партнер Volvo Trucks и Renault Trucks в Украине) объявила о строительстве под Киевом первой в Украине специализированной станции по продаже и обслуживанию строительной техники Volvo.

В четверг, 15 ноября, в поселке Глеваха на 31-м километре автодороги М-05 состоится торжественная церемония закладки первого камня нового объекта. В мероприятии примут участие генеральный директор ООО «ЕТС» Юрий Марисенков, генеральный директор Volvo Construction Equipment Россия и СНГ Андрей Комов, председатель Васильковской районной государственной администрации Киевской области Владислав Одинец, а также Посол Швеции в Украине Мартин Хагстрём.

Новая станция подразумевает создание четырех боксов для обслуживания и ремонта строительной техники, восьми боксов для грузовой техники. Также запланированы шиномонтажные мастерские и мойка. Первая очередь объекта запланирована к сдаче в эксплуатацию в начале 2019 года. Общее завершение строительства намечено на 2021 год.

Детально о новом объекте, о планах компании по расширению инфраструктуры обслуживания строительной и грузовой техники в Украине, о новых рабочих местах в Киевской области и перспективах наращивания присутствия шведского бизнеса в нашей стране можно будет узнать во время церемонии. Для аккредитованных представителей прессы предусмотрен трансфер из Киева.

Пройти аккредитацию и уточнить организационную информацию можно по номеру телефона +38 050 382 82 74, Алена Хмара (a.khmara@pr-service.com.ua).