Раскосые фары и мускулистые «бедра» нового купе Hyundai (фото)

В выходные на некоторых зарубежных веб-сайтах появились официальные фотографии нового купе Hyundai Genesis. Мировой дебют этого автомобиля состоится осенью, а основным рынком сбыта новинки станет США, где Genesis должен будет составить конкуренцию местным "масл-карам" вроде Ford Mustang и Dodge Challenger.

Никаких технических сведений об этом купе пока нет - известно лишь, что новинка будет построена на базе заднеприводной платформы одноименного седана, и получит широкую гамму моторов, включающую в себя двухлитровый турбированный двигатель, 3,8-литровую "шестерку" и восьмицилиндровый агрегат мощностью 380 лошадиных сил. Кроме того, Genesis Coupe в качестве опции сможет комплектоваться дифференциалом повышенного трения и тормозными механизмами Brembo.

Главными элементами дизайна новинки станут раскосые фары головного света, вытянутый воздухозаборник в переднем бампере, а также мускулистые "бедра" и необычная линия остекления в районе задней стойки кузова. А сзади Genesis Coupe неуловимо напоминает модели Lexus и новую Mazda6.

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