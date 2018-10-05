На злобу дня: в Киеве презентуют спектакль по мотивам пьесы «Дракон» Евгения Шварца

"В стремленьи мягко спать и кушать всласть.

Страна на перевыборы идёт.

Бессмысленно менять любую власть —

Пока не перевыбрали народ...", – Александр Меламуд.

20 октября 2018 года в Октябрьском дворце состоится премьера нового спектакля режиссера Владимира Горянского по мотивам вечно актуальной пьесы Евгения Шварца «Дракон». На сцене прозвучит прекрасная музыка и стихи Александра Меламуда, написанные специально для постановки.

За основу взят сказочный сюжет о драконе, которого нельзя победить, потому что он живет в каждом из жителей города. Эта история совсем не о чудовище. Она о людях, которые не готовы к свободе, ведь жизнь под властью дракона они считают вполне приемлемой. Лишившись одного тирана, они безропотно повинуются другому. Оказывается, убить дракона недостаточно…

Специально для спектакля были созданы оригинальные декорации, а также разработаны уникальные костюмы. Зрителей ждет световое шоу, запоминающиеся персонажи и живое музыкальное сопровождение. Создаст этот сказочный мир команда настоящих профессионалов.

В ролях: Дмитрий Ступка, Владимир Горянский, Александр Меламуд, Алексей Суханов, Мирослава Филиппович, Максим Максимюк, Андрей Джеджула, Владимир Захарченко.

Режиссер: Владимир Горянский.

Композитор и автор стихов: Александр Меламуд.

Художник-сценограф: Алексей Обертинский.

Художник по костюмам: Любава Сокол.

При участии бэнда имени Джульетты Капулетти под руководством Андрея Соловьева.

Продюсер: Александр Меламуд.

Премьера пройдет в Октябрьском дворце 20 октября. Билеты можно купить по ссылкам:

concert.ua

parter.ua

kontramarka.ua

Встретимся на спектакле!