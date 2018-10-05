На злобу дня: в Киеве презентуют спектакль по мотивам пьесы «Дракон» Евгения Шварца
"В стремленьи мягко спать и кушать всласть.
Страна на перевыборы идёт.
Бессмысленно менять любую власть —
Пока не перевыбрали народ...", – Александр Меламуд.
20 октября 2018 года в Октябрьском дворце состоится премьера нового спектакля режиссера Владимира Горянского по мотивам вечно актуальной пьесы Евгения Шварца «Дракон». На сцене прозвучит прекрасная музыка и стихи Александра Меламуда, написанные специально для постановки.
За основу взят сказочный сюжет о драконе, которого нельзя победить, потому что он живет в каждом из жителей города. Эта история совсем не о чудовище. Она о людях, которые не готовы к свободе, ведь жизнь под властью дракона они считают вполне приемлемой. Лишившись одного тирана, они безропотно повинуются другому. Оказывается, убить дракона недостаточно…
Специально для спектакля были созданы оригинальные декорации, а также разработаны уникальные костюмы. Зрителей ждет световое шоу, запоминающиеся персонажи и живое музыкальное сопровождение. Создаст этот сказочный мир команда настоящих профессионалов.
В ролях: Дмитрий Ступка, Владимир Горянский, Александр Меламуд, Алексей Суханов, Мирослава Филиппович, Максим Максимюк, Андрей Джеджула, Владимир Захарченко.
Режиссер: Владимир Горянский.
Композитор и автор стихов: Александр Меламуд.
Художник-сценограф: Алексей Обертинский.
Художник по костюмам: Любава Сокол.
При участии бэнда имени Джульетты Капулетти под руководством Андрея Соловьева.
Продюсер: Александр Меламуд.
Премьера пройдет в Октябрьском дворце 20 октября. Билеты можно купить по ссылкам:
Встретимся на спектакле!