Солидарность Против Коррупции: свобода ассоциации для защиты обличителей коррупции

Приглашаем медиа к участии в международной конференции «Солидарность против коррупции», которая состоится 18 сентября 2018 года с 10.00 до 17.00 в отеле Radisson Blu (ул. Ярославов Вал, 22, г. Киев).

Мероприятие будет посвящено обсуждению мировых практик защиты обличителей коррупции и состояния их защищенности в Украине, обмену опытом противодействия коррупции со стороны профсоюзов, правозащитных и других организаций гражданского общества. На конференции будут присутствовать народные депутаты, представители международных организаций и профсоюзов, журналисты, эксперты и правозащитники.

В 10.00 дискуссию откроют: директор программ Центра Солидарности в Украине Тристан Масат; народный депутат Мустафа Найем; эксперт Transparency International Ukraine Александр Калитенко. Дискуссию будет модерировать Татьяна Гончарова.

В 14.00 состоит презентация при участии Ларисы Гольник, обличительницы, судьи Октябрьского суда Полтавы; и Анны Соломатиной, бывшей сотрудницы НАПК, которая заявила о превышении должностных полномочий со стороны сотрудников агентства.

На конференции также будет дискуссия об антикоррупционной роли свободы ассоциации на рабочем месте и о конкретных историях разоблачения коррупции профсоюзными активистами. Международные представители из США, Грузии, Кыргызстана, Молдовы, Сербии, Казахстана, Боснии и Герцеговины также поделятся лучшими практиками продвижения прозрачности и подотчетности. Отдельная презентация будет посвящена креативным антикоррупционным инициативам.

Контакты для акккредитации: info@trudovi.org, +38(095)-825-3558