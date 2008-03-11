Новые украинские реалии: секта важнее Шевченко

Мнение

В одном из пристоличних городков на праздновании дня рождения Шевченко произошло то ли стечение обстоятельств, то ли сознательно устроенное переплетение событий, которое заставило на мгновение оцепенеть и несколько по-иному взглянуть на украинские реалии.

Ежегодно в этом городе на 9 марта устраивается торжественное шествие к бюсту Шевченко. Пройдя по центральной части, праздничная процессия в составе государственных мужей, депутатов, активистов общественных организаций, представителей школ и всех тех, кому небезразличная фигура Тараса Григорьевича, останавливается возле памятника Кобзарю, произносит речи разной степени искренности, а затем следует в актовый зал городского Совета на торжественный концерт.

В прошлое воскресенье было иначе, и в этой инаковости, извините, автору слышится определенный символизм. Моросил дождь, однако концерт проводился под открытым небом. Что не песня, то все меньше становилась аудитория, которая не в силах была стоять под ненастным небом. А рядом, через дорогу, в зале городского Совета шла проповедь одной из сект, которые заполонили этот город. Как и десятки, а, похоже, уже и сотни других. Название Секты, согласитесь, не играет роли - назовем ее просто Сектой, а пастора - Пастором. Все попытки договориться с Сектой относительно использования зала горсовета в воскресенье потерпели неудачу. Проповедники Секты были неумолимы.

Поэтому госпелы, приятная музыка, харизматичный пастор, драйв, переполненный экзальтированной молодежью зал. А напротив, под дождем, - разрозненная группка хористов в жупанах, депутатов от партий, что именуются "национально-демократического направления" и собирают на выборах в лучшем случае процент-два, местных поэтов и поэтесс, библиотекарей и школьников, которых учителя едва удерживают от того, чтобы разбежаться по домам .

Неужели это новый символ нашего настоящего? По одну сторону дороги - кучка украинцев, которой отказали в использовании актового зала органа местного самоуправления, отмечает под дождем день рождения Кобзаря, а по другую - украинцы-сектанты в зале доходят до экстаза под завывание экзальтированных пасторов.

И помещение это, повторяюсь, принадлежит органу местного самоуправления, который, по определению, должен был бы способствовать внедрению государственной политики, а вместо этого, отдав зал Секте, ограничился протокольным выступлением заместителя городского головы.

И никого не тревожит тот факт, что в мирской жизни Пастор Секты - работник горисполкома по работе с молодежью. Работа, судя по наполнению зала и местной газеты, и пропагандистским палаткам по городу, настроенная эффективно.

И тайной Полишинеля является то, что Секта активно готовит на следующие выборы городского председателя своего представителя (вероятно, того же Пастора), который имеет шансы победить на волне сетевого религиозного маркетинга. После того, что случилось в Киеве, такое течение событий в близлежащих городках становится реальностью.

Служебные телефоны горсовета можно найти на сайте другой Секты - городской чиновник, который является ее активным членом, не гнушается приводить их в качестве своих личных координат. В этом государстве такое возможно.

Молчат все, ограничиваясь шепотом на кухнях. Политики местного разлива уже знают - открыто выступишь против Секты, она разотрет тебя в порошок средствами того же сетевого маркетинга и смачно выплюнет косточки на следующих выборах.

...Один из знакомых сектантов впоследствии рассказал, что Пастор сымпровизировал в проповеди в тот момент, когда участники шествия возлагали цветы к памятнику - их хорошо было видно из окон. Указывая рукой на остатки нацдемократов, которые мокли под дождем, он пообещал пастве, что придет время - и эти заблудшие овцы будут обращены в Царство Божье.

Станислав Голубенко