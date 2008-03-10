Состоялся Фестиваль украинских вареников

В горнолыжном курорте «Буковель» прошел «Фестиваль украинских вареников».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе дирекции горнолыжного комплекса «Буковель».

Организаторы отметили, что в рамках фестиваля состоялся чемпионат Украины по скоростному поеданию вареников, в котором взяли по 8 представителей из Киева, Ивано-Франковска, Надвирной, Ривне и других городов Украины.

Кроме того, в рамках фестиваля прошла конкурсно-развлекательная интерактивная программа «Шоу Вареников», а также конкурсы: «Народный Вареник» - кто быстрее, лучше и больше вареников слепит; «Лучок» - кто быстрее и мельче накрошит лук для зажаривания вареников и не заплачет; «Жарим! Парим! Варим!» - кто больше, быстрее, интереснее вжарит по сковороде... половником; «Пан Пацюк – поедатель вареников» - кто быстрее и больше вареников съест… и не подавится; «Не поделили вареники? Так можно и побиться… большими подушками-варениками»; «Заспіваймо пісню веселеньку» - поели…можно и спеть; «Дам лиха закаблукам» - приглашаем на танцы. Победителей конкурсов наградили памятными призами.

Также участники фестиваля приняли участие в программе «Казацкие забавы», в рамках которой соревновались в эстафетах «Столб с призами», «Бег в мешках», «Перетягивание бучка», «Поднятие бочки», «Конкурс свистунов», «Казацкий пояс», «Метание валенка».