В Яворове взорвался зоомагазин: продавец госпитализирована

Вчера, 5 марта, в помещении “Зоомагазина” на улице Гребля в районном центре - городе Яворове - произошел мощный взрыв, в результате которого пострадала 38-летняя женщина, продавец магазина.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ГУ МЧС Украины во Львовской области, при выезде на место происшествия было установлено, что взрыв произошел в результате накопления газа-метана от газового баллона, установленного в магазине. Взрывной волной повреждені стены помещения и частично разрушены окна на первом и третьем этажах здания.

“Зоомагазин” размещается на первом этаже трехэтажного здания заведения общественного питания. Во время взрыва соседние с магазином помещения не пострадали.

Женщина-продавец госпитализирована в Яворовскую центральную районную больницу с диагнозом - термические ожоги лица и рук I и ІІ степени.

По данному факту проводится расследование.