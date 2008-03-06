Парковаться на тротуарах Крещатика можно последний месяц

04:37, 06 марта 2008
Разное
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...а потом - только пожарным и "скорой"

Леонид Черновецкий по окончании пресс-конференции. Киев, 11 февраля
Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал распоряжение “О запрещении парковки и въезда автотранспорта на тротуары улицы Крещатик”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Дениса БАССА.

«Для того, чтобы создать надлежащие условия и упорядочить движение пешеходов по центральной улице города, парковаться на тротуарах Крещатика с 30 марта 2008 года запрещено», - заявил Д.БАСС. Впрочем, на автомобили специального назначения, то есть машины скорой помощи, пожарные машины и тому подобное, новое правило не распространяется. Разрешено въезжать на тротуары главной улицы и автомобилям, которые обслуживают торговые помещения в зданиях, расположенных вдоль улицы.

Д.БАСС отметил, что до конца текущего месяца КП «Киевдорсервис» и Управление ГАИ обеспечат установку необходимых дорожных знаков.

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