Парковаться на тротуарах Крещатика можно последний месяц

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал распоряжение “О запрещении парковки и въезда автотранспорта на тротуары улицы Крещатик”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Дениса БАССА.

«Для того, чтобы создать надлежащие условия и упорядочить движение пешеходов по центральной улице города, парковаться на тротуарах Крещатика с 30 марта 2008 года запрещено», - заявил Д.БАСС. Впрочем, на автомобили специального назначения, то есть машины скорой помощи, пожарные машины и тому подобное, новое правило не распространяется. Разрешено въезжать на тротуары главной улицы и автомобилям, которые обслуживают торговые помещения в зданиях, расположенных вдоль улицы.

Д.БАСС отметил, что до конца текущего месяца КП «Киевдорсервис» и Управление ГАИ обеспечат установку необходимых дорожных знаков.