В Словакии в ДТП один украинец погиб, семеро - ранены

В Словакии вблизи населенного пункта Ловинобаня при столкновении двух автомобилей один гражданин Украины погиб и 7 получили ранение разной степени тяжести.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел, ссылаясь на данные Посольства Украины в Словацкой Республике.

Дорожно-транспортное происшеств произошло 3 марта. По предварительным выводам словацких компетентных органов, ДТП произошло по вине гражданина Словакии, водителя другого автомобиля, который выехал на встречную полосу.

По данному факту ведется расследование.

Генеральным консульством Украины в Пряшеве установлен контакт с медицинскими учреждениями г. Лученец и г. Банска-Быстрица, в котором находятся госпитализированные украинские граждане. По оценкам медиков, угрозы их жизни нет.

Дело находится на контроле в Посольстве Украины в Словацкой Республике, в Генеральном консульстве Украины в Пряшеве и в Департаменте консульской службы МИД Украины.