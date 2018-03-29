Двери НАТО для Украины: закрыты или заперты?

В НАТО подчеркивают соблюдение политики открытых дверей. Но касается ли это Украины? Накануне десятой годовщины саммита НАТО в Бухаресте, когда Украине отказали в ПДЧ, выясним, какие усилия следует приложить Украине, чтобы наконец переступить порог Альянса. Достаточно ли толкнуть закрытую дверь, стоит ли искать ключ к запертым?

TRUMAN Agency приглашает на презентацию очередного выпуска аналитического материала TRUMAN Index. Мероприятие состоится 29 марта в 10:00 в Украинском Кризисном Медиа-центре (ул. Крещатик, 2).

Расскажем, как США оценивают состояние реформ в Украине, что представляет наибольшую угрозу отношениям Украина-ЕС, почему Украина ожидает ужесточение санкций в отношении России и в какие украинские проекты Китай готов вложить $ 7 млрд. Основной акцент презентации - на новой постоянной теме TRUMAN Index «Отношения Украина-НАТО ».

Спикеры: Тамара Тачинская, старший партнер TRUMAN Agency; Алена Гетьманчук, директор Центра «Новая Европа»; Сергей Солодкий, первый заместитель директора Центра «Новая Европа»; Екатерина Зарембо, заместитель директора Центра «Новая Европа».

TRUMAN Index - ежеквартальный мониторинг качества сотрудничества Украины с ЕС, США, Китаем и Россией. Начиная с этого выпуска, мы регулярно будем отслеживать и продвижение Украины на пути к членству в НАТО.

Регистрация для СМИ

Регистрация для гостей

Больше о TRUMAN Agency