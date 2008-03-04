Богдан Ступка не знал, что Проня Прокоповна в его театре влюблена в Макдональдс

Скрытой рекламой в кино уже никого не удивишь. Ее временами тяжело назвать “скрытой”. Взять хотя бы нашумевшую “Иронию судьбы-2”. Она же просто рябила рекламой косметики, шоколада, мобильных операторов, автомобильных брендов, чем вызвала возмущение многих зрителей.

Но реклама в театре стала для меня полной неожиданностью.

Спектакль “За двумя зайцами” в столичном Национальном академическом драматичном театре им. Ивана Франко произвел сильное впечатление. Сочетание несочетаемого - это как раз об этом спектакле.

Взять хотя бы музыкальное сопровождение. Все начиналось в традиционном украинском стиле: “Їхав козак”, “Несе Галя воду”, потом вдруг затянул “поющий профессор” (песню “Юний орел”), позже зазвучала “Макарена”. Костюмы тоже поражали воображение: украинский национальный наряд, вышиванки и плахты сочетались со спортивными штанами и кроссовками. Это удивило, но самое интересное было впереди.

Очередное действие. На сцене появляется отец главной героини Прони Сирко и достает бутылку пива. Сначала подумала, что это имитация, да где там... Открывает ее и начинает пить. Что это настоящее пиво, сомнений не было - пена моментально потекла на сцену. Но актер на это не обращал внимания - демонстративно прохаживался по сцене с бутылкой в руках, периодически употребляя напиток. А наверху над декорациями висела рекламная табличка с названием этого самого пива.

Служанка Химка тоже оказалась довольно современной девушкой: кроссовки, плеер, стаканчик кока-колы и пакетики из... “Макдональдса”. Во втором действии она появилась в переднике с логотипом этой компании. А к ее словам сценаристы даже прибавили такую фразу: “Столько нужно сделать, даже некогда в “Макдональдс” сходить”...

Сразу за спиной услышала комментарий соседки:

- Интересно, сколько им “Макдональдс” заплатил за рекламу?

После спектакля я не могла успокоиться и решила выяснить, каким образом связаны между собой “Макдональдс”, пиво и украинская классика?

Редактор отдела связей с общественностью компании McDonald’s Ukraine Михаил Шурманов очень удивился вопросу:

- Это для меня новость... Я об этом ничего не слышал. Вообще-то мы поддерживаем культурные проекты, например, Международный конкурс молодых пианистов памяти Владимира Горовица. Но с театрами у нас нет никаких договоренностей. Вы меня удивили. Теперь обязательно пойду посмотрю этот спектакль.

Решила также услышать мнение художественного руководителя театра им. Франко, народного артиста Украины Богдана Ступки.

- Это, наверно, было проданное представление. И спонсоры попросили, чтобы вывесили эти таблички. Ставят такие условия... Иначе они не покупают. А нам нужно зарабатывать деньги. Мы в принципе никаких реклам не вывешиваем - только наших спонсоров. В целом это дело дирекции и администрации. Они отвечают за финансовую часть. А я художественный руководитель, отвечаю за то, что происходит на сцене, за спектакль. Я сейчас в Праге. Если бы был на месте, я бы, возможно, и не позволил.

Богдан Сильвестрович заверил нас, что такие акции однодневные, а не системные, и случаются нечасто.

Режиссер спектакля “За двумя зайцами” Петр Ильченко убеждал нас, что рекламы не было:

- Это не реклама! “Макдональдс” нам не платит деньги. Они даже не знают об этом. Это было сочетание современного мира, где все в рекламе, с той эпохой. Да, и в декорациях все было перемешано, и в костюмах, и в музыке. Это представление делалось 2000 года. Тогда давали достаточно денег и не было необходимости связываться с какими-то фирмами. Режиссер-постановщик Данченко, ныне покойный, не ставил себе целью иметь с этого дивиденды. Просто реклама пронизывает нашу жизнь. Это может быть “Макдональдс”, “Велика кишеня” - все что угодно, то, что популярно и узаваемо. Как то музыка Поплавского. Это не значит, что это хорошая музыка, ты может и не хочешь ее слушать, но она отовсюду вылезает.

Однако театр все-таки практикует привлечение рекламодателей. Ильченко рассказывает, что были рекламные акции в некоторых спектаклях, на которые давали деньги. Например, спонсором спектакля “Ревизор” выступает авиакомпания, и ее логотипы используются в декорациях и реквизите.

Театр не жалуется на нехватку финансирования. Но от дополнительных средств или услуг кто откажется? Спектакль “Кайдашева сім’я” (нынешняя премьера театра им. Франко) тоже делал Ильченко. И один из украинских банков заявил о своем желании сделать афишу и программки за свой счет. Поэтому на плакате рядом с названием спектакля есть название банка и логотип.

Следовательно, в спектакле “За двумя зайцами” рекламы как таковой по замыслу режиссера не было. Это была попытка осовременивания спектакля... Но непроизвольно имел место так называемый продакт плейсмент (размещение продукции) - рекламный ход, который заключается в том, что реквизит в фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх, музыкальных клипах или книгах имеет реальный коммерческий аналог.

Кстати, этот ход был использован еще в советской ленте “Иван Васильевич меняет профессию”, когда Жорж Милославский достает сигареты Marlboro, а дальше говорит: «Граждане, храните деньги в Сберегательной кассе».

Анна Ященко