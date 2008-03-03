«Тойота» врезалась в рейсовый автобус: есть жертвы

2 марта в Теребовлянском районе Тернопольской области на автотрассе между с. Подгайчики и с. Долина водитель автомобиля "Тойота" не справился с управлением и допустил столкновение с рейсовым автобусом "Богдан".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, вследствие дорожно-транспортного происшествия погибли 4 человека и 2 людей травмированы, которые госпитализированы в городскую больницу (пассажиры автобуса не пострадали).

На месте трагедии работала оперативная группа Главного управления МЧС в Тернопольской области.

По факту произошедшего правоохранительными органами проводится расследование.

Всего за сутки на территории страны зарегистрированы 95 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 20 человек и 127 - травмированы.