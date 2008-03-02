Как слуги народа топтали детей Украины

Мнение

Абсолютно безобразное как по форме, так и по сути «избиение» талантливых украинских детей отечественными, с позволения сказать, «слугами народа» произошло в пятницу вечером в эфире «Свободы Савика Шустера» на «Интере».

Нет, сама идея была хороша – хоть раз в жизни заставить наших самовлюбленных, дорогих наших (в том смысле, что слишком дорого они нам обходятся) избранников на пару часов перестать изображать глухарей на току и выслушать то, что часть народа хотела бы сказать им в лицо.

С моей точки зрения, ничего страшного с политиками не случилось бы, даже переступи они через свою извечную привычку обращаться с высоких трибун к аморфной массе. Тем более что в качестве «делегатов» от народа выступали подростки, которые по определению никакой угрозы власть имущим нести не могли. В хитросплетениях внутрипартийных и внутриблоковых интриг дети разбираются весьма поверхностно, если не сказать, не разбираются вообще. Компроматом не располагают… Ну, разве что несколько резки в суждениях, что характерно для всех подростков, независимо от происхождения. Но не убивать же за это!

Ан, нет. Оказалось, что открыто высказанное мнение нардепы воспринимают как прямую угрозу себе-любимым. Девочку, рискнувшую сравнить постоянные возвращения депутатов в парламент с тем, как преступник возвращается на место преступления, буквально размазали по полу. Девица получила по полной программе. И за «аномальный» для столь юного существа «уровень агрессии». И за «неуважение» к депутатам. По ходу дела досталось и родителям, которые, по мнению Литвина, бегают по инстанциям и выпрашивают денег на образование своих отпрысков вместо того, чтобы самим этим образованием заниматься. И детей должным образом воспитывать…

И если бы Литвин был единственным, кто оторвался на подростке! После него девочку вдоволь попинали все, кому не лень было, без учета пола, возраста и партийной принадлежности.

Червоненко, которого, как оказалось, в глубокой юности обидели тем, что он еврей, в придачу к этому выдал на орехи еще и двум парням. Одному – за то, что тот осмелился спросить, почему за подготовку к Евро-2012 взялись только недавно, хотя о том, что Украина будет проводить чемпионат, стало известно еще в прошлом году. Другому перепало за то, что он, будучи учеником художественной школы, мечтает стать юристом… Что, простите, в устах человека, который, по его же собственному признанию, собирался стать математиком, но пошел в большой спорт, а оттуда, как известно всей стране, – в политику, звучит, по меньшей мере, странно. Так мы, прости Господи, дойдем до отстрела в государственном масштабе всех, кто в третьем классе писал: «Хочу быть учителем», а в восьмом поменял мнение на «Хочу стать врачом».

Совершенно безобразно смотрелись и многочисленные заявления депутатов о том, что родители приглашенных на передачу детей (заметим, детей одаренных, чьи достижения уже признаны как минимум на областном уровне – именно по этому принципу их отбирали для передачи) подходили к политикам с просьбами поспособствовать обучению их чад. Понятно, что в основном материально. Скажите, а что еще делать родителям, прекрасно знающим, что в любом хоть сколь-нибуть претендующем на «элитарность» учебном заведении Украины установлен негласный имущественный ценз? Поборы могут быть разными – от добровольно-принудительных «благотворительных» взносов каждый месяц до «централизованного» пошива школьной формы, стоимостью сравнимой с вечерним платьем из дорогого бутика, а качеством – с ношеными штанами из секонд-хенда. Да, родители хотят получить помощь на обучение их детей уже сейчас. Да, у них нет возможности «заархивировать» талантливого отпрыска и хранить его в сейфе в ожидании, пока государство раздуплится на равный доступ к качественному образованию. И, простите, не нашим скоробогатым нардепам критиковать их за это.

Тем более после того, как им те же подростки на пальцах объяснили, что новации этого года в сфере образования приведут к тому, что выпускники из-за вступительных нововведений около трех месяцев проведут в состоянии непрерывного физического и морального надрыва. А избранники только развели руками – дескать, и сами знаем, но не увольнять же министра образования за такую «малость». И посоветовали детям «пережить» это в интересах, так сказать, искоренения коррупции в вузах. Правда, сами тут же признали, что таким образом коррупция не искореняется, а всего лишь переносится в центры внешнего тестирования.

К счастью, замечание мальчика о том, что, исходя из сказанного депутатами, никто ничего делать не собирается, а всего лишь стрелки переводят друг на друга, пришлось уже на самый конец программы. А то ребенку пришлось бы выслушать много обидного из депутатских уст. А зрители были бы вынуждены бороться с очередным приступом тошноты от льющихся с экранов потоков самовлюбленной наглости, истеричных попыток отвести от себя «опасность» и откровенного, чтобы не сказать базарного, хамства…

Вера Сорока