Житомирская ОГА компенсирует предпринимателям области до 93 тысяч гривень на развитие собственного бизнеса

Житомирская ОГА компенсирует предпринимателям области до 93 тыс. грн на развитие собственного бизнеса. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, предприниматели Житомирщины могут взять дешевый кредит на развитие своего производства суммой до 750 тыс. грн сроком до 3 лет и получить до 93 тыс. грн возмещения (размер учетной ставки НБУ на дату подписания договора). Прием документов продолжается до 25 сентября 2017 года.

Возмещение могут получить те представители бизнеса, которые занимаются обработкой древесины и изготовлением изделий из древесины и пробки, производством мебели, пищевых продуктов, обработкой декоративного и строительного камня.

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Претенденты на получение возмещения частей процентной ставки по кредитам должны соответствовать следующим требованиям:

зарегистрированные на территории Житомирской области;

не имеют задолженности перед государственным и местными бюджетами по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей;

реализуют бизнес-проекты, направленные на создание новых рабочих мест;

работают в рамках вышеуказанных видов деятельности.

Банки-партнеры данной программы – ЧАО КБ «ПриватБанк», АО «Ощадбанк», ЧАО «Укрэксимбанк» и ЧАО АБ «Укргазбанк».

Подробные условия и порядок предоставления возмещения можно посмотреть на сайте Житомирской ОГА.

Справки можно получить по телефонам: (0412) 47-44-92, 47-46-32.