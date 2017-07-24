Порошенко одобрил отмену штрафов за несвоевременную подачу бизнесом накладных из-за кибератак

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об отмене штрафных санкций за несвоевременную подачу бизнесом налоговых и акцизных накладных в результате кибератаки, произошедшей в конце июня.

Читайте такжеМасштабная хакерская атака в Украине: специалисты назвали цель вируса Petya

Об этом на своей странице в сети Facebook написала глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

"Президент подписал Закон Украины от 13.07.2017 г. №2143-VIII «О внесении изменений в подраздел 10 раздела ХХ Налогового кодекса Украины (относительно неприменения штрафных санкций за несвоевременную регистрацию налоговых и акцизных накладных вследствие несанкционированного вмешательства в работу компьютерных сетей налогоплательщиков). Закон будет опубликован завтра, 25 июля 2017", - написала она.

Южанина добавила, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как сообщал УНИАН, закон предусматривает отмену штрафных санкций за несвоевременную подачу отчетности в период с 1 по 30 июня, продление сроков подачи такой отчетности до 31 июля. Кроме того, закон предоставляет возможность бизнесу в случае уведомления контролирующих органов восстановить поврежденную базу бухгалтерской отчетности до 31 декабря 2017 года. При этом контролирующие органы не смогут проверять отчетность до ее восстановления, которое должно произойти не позднее 31 декабря.

27 июня крупнейшей хакерской атаке, которая распространяет вирус Petya.A, блокирующий работу компьютерных систем, подверглись украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, украинские медиа и другие крупные предприятия.

Государственная фискальная служба ранее заявила, что не имеет законодательных оснований для продления сроков приема отчетности и налоговых накладных для бизнеса из-за блокировки работы компьютеров, которые были поражены в результате крупнейшей хакерской атаки, распространяющей вирус Petya.A, однако настойчиво рекомендовала обращаться в киберполицию.

По состоянию на 5 июля около тысячи предпринимателей обратились в киберполицию с жалобами на невозможность зарегистрировать налоговые накладные из-за кибератаки вследствие распространения вируса Petya.A.